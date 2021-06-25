/637273/بعد-تغيبها-عن-الحضور-دنيا-سمير-غانم-تهدي-رسالة--تسجيلية-لمهرجان-أسوان

تغيبت الفنانة دنيا سمير غانم عن حضور مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة وذلك بسبب تدهور الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز فضلًا عن وفاة والدها النجم سمير غانم، ولكنها اكتفت بتصوير فيديو عرضته إدارة المهرجان فى حفل الافتتاح.

دوت الخليج يرصد تكريم دنيا سمير غانم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة رغم تغيبها عن الحضور فضلًا عن توجيه رسالة أعتذار عُرضت في افتتاح المهرجان

شاركت دنيا سمير غانم فيديو مصور عُرض أثناء افتتاج مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة إذ حرصت الفنانة على توجيه رسالة إعتذار المسؤولين عن تغيبها، فقالت في الفيديو: "بعتذر لعدم حضوري أنا موجودة جنب ماما طول الوقت ومقدرتش أكون معاكوا".

وأضافت: "اعذروني عايزة أستغل الفرصة وأشكر كل شخص وقف جنبنا في هذه الفترة حتى إذا كان بدعوة، هذه الدعوات جعلتني أشعر بحب الناس، وبقيت أحس أن عندي أهل في كل مكان".

وحرصت دنيا خلال الفيديو على الإعلان أمام الجميع عن إهداء تكريمها لوالديها دلال عبد العزيز والراحل سمير غانم قائلة: "وفي النهاية، عايزة أهدي التكريم لأغلى اتنين في حياتي، اللي أنا بفتخر إنى جزء منهم هما والدي، ووالدتي".

دنيا سمير غانم تشارك لحظة تكريمها من مهرجان أسوان لأفلام المرأة مع الجمهور

الجدير بالذكر أنه، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة الجمهور لحظة تكريمها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والفيديو المصور الذي عُرض لها أثناء الافتتاح وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت قائلة: "شكرًا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على التكريم كان نفسي أكون موجودة معاكم بتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله".

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

انطلقت فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والتي تحمل اسم دورة النيل في مساؤ يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة وحشد كبير من نجوم وصناع السينما، وافتتح الحفل المذيعة آية الغرياني التي قدمت حفل المومياوات الملكية.