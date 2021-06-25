صور.. دورات تدريبية لأئمة الأوقاف فى جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تأتى الدورات التدريبية تنفيذاً لبرتوكول التعاون الذى وقعه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف.

يحاضر فى الدورات كل من الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتورة سحر شريف، وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبو شوارب، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية، والدكتور إيهاب حمدى، المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب ورئيس مركز التطوير الوظيفى بالجامعة.



ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الدمج والتواصل المجتمعى للأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى، وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطى.