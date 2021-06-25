صور- واقعة غريبة.. رفع 80 طن قمامة من أعلى سطح عقار فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أن المحافظة رصدت تراكم لأطنان من القمامة أعلى سطح عقار مكون من دور واحد بشارع مراد بمنطقة الكيت كات بحى شمال الجيزة.

وأشار إلى أنه على الفور تم تكليف هيئة النظافة والتجميل وحى شمال بالتوجه نحو العقار المشار إليه ورفع كافة المخلفات منه لما يعكسه ذلك من شكل غير حضارى ويضر بالصحة العامة للمواطنين لما يمثله من مصدراً للتلوث والأمراض.

وقال إنه تم رفع 80 طن مخلفات حتى الآن من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة على مدار ثلاثة أيام متتالية، وجار استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن اى حالات مماثلة ليتم التعامل الفورى معها حفاظا على صحة المواطنين بالإضافة إلى عدم إلقاء المخلفات إلا فى صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها.