ننشر التحويلات مرورية لتطوير محور الفردوس

جدة - نرمين السيد - وتأتى التحويلات لتنفيذ المرحلة الثالثة "ربط محور الفردوس بشارع ذاكر حسين مروراً أعلى شارع عبدالله العربى" وتنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع عبدالله العربى "إمتداد شارع الطيران" عند تقاطعه مع شارع ذاكر حسين لرفع عدد خمس كمرات معدنية، اعتباراً من الساعة 12,00 صباح يوم السبت الموافق 26/6/2021 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 27/6/2021م.

ويستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية، على النحو التالى:

القادم من شارع الطيران: استكمال السير بشارع عبدالله العربى "إمتداد شارع الطيران" مع تحويل حركة المرور عند المأوى الدورانى والعودة تجاه محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

القادم من محور الشهيد، استكمال السير بمحور الشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

القادم من شارع محمد النبوى، يسلك يساراً شارع جمال سليم فيميناً محورالشهيد فيميناً محور مصطفى النحاس فمناطق مدينة نصر.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.