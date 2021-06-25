تصحيح المفاهيم.. وزير الأوقاف يوضح الجاهلية والصحوة عند المتطرفين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من أهم ما يجب أن يصحح مفهوم الجاهلية والصحوة، إذ حاولت الجماعات المتطرفة أن تتخذ من المخالفة وتزييف الوعى وتحميل الألفاظ دلالات أيدلوجية خاصة بها، والعمل الدؤوب وغير المنقطع على تسويق مفاهيمها ، حتى اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة تلك المعانى التى أرادت الجماعات المتطرفة تحميلها إياها.





جاء ذلك خلال منشور لوزير الأوقاف على صفحته الرسمية اليوم الجمعة، بعنوان "تصحيح المفاهيم .. الجاهلية والصحوة".

وعن مصطلح الجاهلية، قال وزير الأوقاف إن الجماعات المتطرفة حاولت إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة الموحدة ظلما وزورًا، سواء من جهة الشكل أم المضمون، أما من حيث الشكل أو من حيث اللغة، فالجاهلية التى أطلقت على الفترة التى سبقت ظهور الإسلام، فهى ليست من الجهل ضد العلم، ولم يقل أحد إنها من الجهل نقيض الإيمان، إنما هى من الجهل نقيض الحلم لا العلم ، يقول شاعرهم عمرو بن كلثوم:

أَلاَ لاَ يَجْهَلَنَّ أَحَدٌ عَلَيْنَا

فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجَاهِلِيْنَا

وأنشد النابغة الجعدى نبينا صلى الله عليه وسلم قوله:

وَلا خَيْرَ فى حِلْمٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لـَهُ

بَوَادِرُ تَحْـمِى صَفـْوَهُ أَنْ يُـكَدَّرا

وَلاَ خَيْرَ فى جَهْل إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ

حَلِيـْمٌ إذَا ما أوْرَد الأمْـرَ أصْـدَرَا

فدعا له النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا فض الله فاك"، فعمر الرجل عمرًا طويلا ما سقطت له سِنّ ولا انفلت".

ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبى ذر "رضى الله عنه" : "إنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ، إخْوَانُكُمْ وَخَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدَيْهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ عليه" "صحيح مسلم"، كان ذلك عندما عير سيدنا أبو ذر رضى الله عنه سيدنا بلالا بقوله: يا بن السوداء، وكان مقصد سيدنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" بقوله له: "إنك امْرُؤٌ فيك بقايا عصبية جاهلية"، وشىء من تسرعها فى الاعتداء على الآخرين والنيل من الآخر دون حق.

وأما من حيث المضمون فمن يقول عن مصر الأزهر، مصر المساجد والمآذن، مصر القرآن، مصر العلم والعلماء، عند بلد افتتح فى أقل من عشرة أشهر 1.500 مسجد، وفى أقل من سبع سنوات أكثر من 6.600 مسجد، بلد يدرس بأزهره الشريف نحو مليونى طالب وطالبة، ويستضيف عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم لدراسة صحيح الدين، بلد يطوف علماؤه وأئمته مختلف دول العالم ، بلد يحتضن القرآن وأهل القرآن، يفتتح أكثر من 1.170 مدرسة قرآنية ومكتب تحفيظ لكتاب الله عز وجل.

أما عن مصطلح الصحوة، فقال مختار جمعة، إن الجماعات المتطرفة والمتشددة يحصرونه فى أمرين: الشكل والمظهر مهما كان المضمون والجوهر، والآخر عدد أعضاء هذه التنظيمات، ونحن نرى أن الصحوة الحقيقية هى أن نملك أمرنا وكلمتنا وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا وسلاحنا ونرفع مستوى بلدنا ومواطنينا علميًّا وثقافيًّا ومهنيا واقتصاديًّا ومعيشيًّا، أن نملك جيشًا قويًّا وشرطة قويّة واقتصادًا قويًّا، فأمن قوى واقتصاد قوى يعنى بلدًا ذات مكانة ومواطنا ذا كرامة، مؤكدين أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق فى أمور دنيانا ، فإن تفوقنا فى أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.