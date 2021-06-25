محافظة الجيزة ترفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار بالكيت كات.. صور

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فى واقعة هى الأغرب من نوعها دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات المتراكمة أعلى سطح أحد العقارات بحى شمال الجيزة، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة رصدت تراكم لأطنان من القمامة أعلى سطح عقار مكون من دور واحد بشارع مراد بمنطقة الكيت كات بحى شمال الجيزة.
وأشار راشد في بيان اليوم، إلى أنه تم على الفور تكليف هيئة النظافة والتجميل وحى شمال بالتوجه نحو العقار المشار إليه ورفع كافة المخلفات منه لما يعكسه ذلك من شكل غير حضارى ويضر بالصحة العامة للمواطنين لما يمثله من مصدراً للتلوث والأمراض، لافتا إلى أنه تم رفع 80 طن مخلفات حتى الآن من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة على مدار ثلاثة أيام متتالية وجارى استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل .
وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن أى حالات مماثلة ليتم التعامل الفورى معها حفاظا على صحه المواطنين بالإضافة الى عدم إلقاء المخلفات إلا فى صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها .
فى نفس الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال وهيئة النظافة والتجميل بأعمال تجريد لشارع الاقصر أمام شارع الامام الغزالى استجابة لمطالب المواطنين القانطين بالشارع.
أعمال رفع القمامة من العقار
القمامة أعلى سطح العقار
سطح العقار
عمال النظاقة يواصلون رفع المخلفات
هيئة النظافة ترفع القمامة من سطح العقار
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