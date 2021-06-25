رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز: "غير مستقرة"

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كشف الإعلامي المصري رامي رضوان عن تطورات الحالة الصحية للنجمة القديرة دلال عبد العزيزمن خلال برنامجه «مساء dmc» المذاع على فضائية قنوات ال «dmc» موضحًا حقيقة الأنباء التي تناولها البعض عن حالة الفنانة.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز، وحقيقة أنباء تحسنها واستقرار حالتها.

رامي رضوان ينفي أنباء استقرار حالة دلال عبد العزيز الصحية

نفى رضوان الأنباء المتداولة حول خروج دلال عبد العزيز من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية خارجها، مؤكدًا أنها لازالت بداخل العناية المركزة ولكن بغرفة جديدة، كما أكد على أن حالتها لازالت تشهد مطبات غير مستقرة وأنها لم تتحسن منذ اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعن قدرتها على الحركة، أوضح رامي رضوان أن في أي مجهود تبذله مجازفة وخطر عليها، وطالب المشاهدين بالاستمرار في الدعاء لها بالشفاء العاجل.

رامي رضوان يطالب الجمهور بالدعاء لدلال عبد العزيز

وطلب رضوان من الصحفيين في نهاية حديثة عن حالة دلال عبد العزيز الصحية، التأكد والتحقيق من صحة الأخبار قبل نشرها، وأنه في حالة وجود تحسن ملحوظ بصحة عبد العزيز سيخرج ليطمئن جمهورها ومحبيها عليها.

تكريم دنيا سمير غانم في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان

وجدير بالذكر أن ابنة دلال عبد العزيز، الفنانة دنيا سمير غانم رغم غيابها لمرض والدتها ووفاة والدها الفنان سمير غانم، إلا أنها حرصت على تسجيل كلمة مصورة بثت لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة الذي انطلق مساء الخميس، وأعربت دنيا في كلمتها عن شكرها لمهرجان أسوان، واعتذارها للحضور، مؤكدة أن التكريم أسعدها رغم ما تمر به من ظروف منعتها من الحضور، وتوجهت بالشكر لكل الحضور لأنها شعرت بحب الناس، خاصة وأنها تعتبر كل من أحب والدها ودعمها وساندها في محنتها أصبح فردا من عائلتها التي تفخر بها.