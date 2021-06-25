/637276/ظاهرة-غريبة-في-تاريخ-مواجهات-الأهلي-والترجي-قبل-مباراة-الغد

يستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات إياب دور نصف دوري أبطال إفريقيا بعد ان انتهت مواجهة الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا.

مواجهات الأهلي والترجي بدوري الأبطال

واجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في 24 مباراة ، حقق المارد الأحمر الفوز في 9مواجهات وكان التعادل حاضر في 8مواجهات بينما خسر الفريق في 4مواجهات، وتعد الظاهرة الغريبة هي فوز المارد الأحمر خارج الديار أكثر من ملعبه.

أخر مباراة جمعت الأهلي والترجي كانت منذ أيام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف عن طريق محمد شريف لاعب الفريق بعد تمريرة من أليو ديانج.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي قبل مواجهة الغد

وتنطلق صافرة المباراة بين الأهلي والترجي التونسي في تمام التاسعة من مساء غد السبت علي ملعب السلام ضمن منافسات إياب تلدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا واعلنت قناة مفتوحة نقل المباراة.

واعلنت قناة أون تايم سبورت عبر التردد د الارضي بث مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلا عن نقلها عبر bien sport hd4 بتعليق عربي وهي القناة الناقلة بشكل حصري للأحداث والمباريات الكروية في القارة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف