/637278/ننشر-التنسيق-المتوقع-لمدارس-التمريض-الثانوية-في-المنيا-٢٠٢١

تحدد مديرية الصحة و السكان في محافظة المنيا خلال الأيام القادمة تنسيق القبول بالمدارس الفنية الثانوية للتمريض في المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

تدور المؤشرات في محافظة المنيا حول مجموع درجات ٢٦٥ درجة للقبول في مدارس التمريض الثانوية بعد الشهادة الإعدادية.

وكانت مدارس الثانوي فني تمريض، قد شهدت إقبالًا شديدًا من طلاب الشهادة الإعدادية مع اعلان نتائج الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات ، مما تسبب في إرتفاع تنسيق القبول به عن الأعوام السابقة.

وحددت وزارة الصحة والسكان، آليات وضوابط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2021/2022.

وراعت وزارة الصحة، الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم.

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية:

_ القبول وتقديم الملفات يتم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض طبقا لكل مركز إداري على حدة بواسطة ولي أمر الطالب فقط.

مجموع التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 بنات

_ يتم تقسيم الدرجات لمجموعات طبقا للأعلى مجموع كالآتي:

_ من 280 ل275 درجة أول 3 أيام

_ من 274 ل269 درجة 3 ايام

كما وجهت وزارة الصحة بضرورة فحص الملفات وتحديد موعد اختبار الإملاء وكشف الهوية لكل 30 طالب

وأكدت على ضرورة أن يتم تجهيز جميع الفصول بمقاعد للطلبة طبقا للاجراءات الاحترازية وذلك لإجراء اختبار الإملاء مع وضع مسافة آمنة بين المقاعد.

ووجهت بالتنبيه على تنفيذ الاجراءات الاحترازية بأماكن الانتظار حفاظا على الطلبة والعاملين بالمدارس الفنية للتمريض، منوهه إلى أنه يحق للجهة المختصة إضافة ما تراه مناسب من اجراءات احترازية بآليات التقديم حفاظا على عدم انتشار العدوي ومنعا للتجمعات.

وشددت بضرورة إجراء اختبارات للقدرات الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين من الطلاب والطالبات الحاصلين على الحد الأدنى للتقديم وهو 277 درجة في أمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020 / 2021.

وأوضحت أن الاختبارات لابد أن تشمل السمات الشخصية والتناسق البدنى والنفسى مع إختبارات في الاملاء واللغتين العربية والإنجليزية، والمعلومات العامة.

يذكر أن مؤشرات التنسيق للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسي المقبل 2021/2022، تكشف عن أن مجموع القبول بمدارس الثانوي فني للتمريض لن يقل الحد الادني عن 260 درجة مع ضرورة اجتياز الاختبارات.