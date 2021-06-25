جدة - نرمين السيد - قام قطاع الأحوال المدنية بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى قرية قورص بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن.





كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريتين لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين "نظراً لظروفهم الصحية" بمحال إقاماتهم والمستشفيات بمحافظتى القاهرة والمنوفية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم. ويواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بأوجه التيسيرات الممكنه تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية توفد مأموريات لـ المنوفية والقاهرة لاستخراج بطاقات لكبار السن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.