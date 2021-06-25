درجات تنسيق القبول بالثانويه العامه من قبل وزارة التربيه والتعليم moe.gov.eg والاوراق المطلوبه للتقديم

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عمر شويل - جدة درجات تنسيق القبول بالثانويه العامة من قبل وزارة التربيه والتعليم، تجرى الان توزيع درجات تنسيق قبول الثانويه العامة من قبل وزارة التربيه والتعليم وهذا بعد اعلان جميع نتائج الشهاده الاعداديه لجميع المحافظات،والى الان لم يتم وضع درجات تنسيق قبول الثانويه العامة بشكل نهائي.

درجات تنسيق القبول بالثانويه العامة من قبل وزارة التربيه والتعليم

من المنتظر وضع درجات تنسيق القبول بالثانويه العامة لجميع المحافظات وبالفعل تم البحث من قبل الاف الطلاب وأولياء الامور عن درجات تنسيق القبول بالثانويه العامة، والجدير بالذكر ان تنسيق الثانويه العامة المرحله الاولى لهذا العام مرتفع بكثير عن السنه الماضيه حيث ان اقل محافظه حصلت على 240 درجه من 280 درجه، وانه من المنتظر بعد مرور عشرة أيام على المرحله اولى سوق يتم الاعلان عن درجات تنسيق المرحله الثانيه ثم بعد ذلك درجات تنسيق المرحله الثالثه ومن المفترض انه سيتم اقلال درجات التنسيق حوالى خمسة درجات بين كل مرحله من الثلاث مراحل.

درجات تنسيق القبول بالثانويه العامة من قبل وزارة التربيه والتعليم

صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربيه والتعليم انه تم اعلان درجات تنسيق قبول بالثانويه العامة للمرحله الاولى لجميع المحافظات والذى جاء كالتالى:

اسم المحافظة درجات تنسيق قبول الثانويه العامة محافظة القاهرة 254 درجه محافظة الجيزة 240 درجه محافظة الاسكندريه 250 درجه محافظة القليوبيه 251 درجه محافظة الاقصر 243 درجه محافظة اسوان 240 درجه محافطة كفر الشيخ 250 درجه

درجات تنسيق القبول بالثانويه العامة من قبل وزارة التربيه والتعليم

وأعلن مصدر مسؤول من داخل وزارة التربيه والتعليم أن نتيجه الصف الثالث الاعدادى لهذا العام بلغت نسبه نجاحها أكثر من 85%، حيث بلغ عدد اوائل الطلاب 270 طالب وطالبه عل مستوى جميع المحافظات.

وسوف نوافيكم الان عبر موقعنا الاوراق المطلوبه للتقديم فى الثانويه العامة لهذا العام

شهاده نجاح الصف الثالث الاعدادى

عدد 8 صور شخصيه للطالب المتقدم

شهاده ميلاد حديثه مع 2 صورة طبق الاصل للطالب المتقدم

صورة بطاقه ولى الامر

ملف التقديم

ومن المفترض ان يكون التقديم لمدارس الثانويه العامة الكترونيا عبر موقع وزارة التربيه والتعليم، وهذا لتفادى عدم التزاحم والتجمعات داخل المدارس حرصا على سلامة صحه ولى الامر والطلبه من تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد19).