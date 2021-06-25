القبض على «تفاهة» طفل بلية ودماغه العالية بتهمة الاتجار في الهيروين

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ألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح مجاهد المشهور ب "تفاهة" بسبب دوره في فيلم "بلية ودماغه العالية" الذي ظهر به مع الفنان محمد هنيدي منذ عام 2000.

دوت الخليج يكشف القبض على صلاح مجاهد الشهير بتفاهة بتهمة الاتجار في الهيروين

اتهم صلاح مجاهد بتهمة الإتجار في المخدرات، إذ القي القبض عليه وفي حيازيته مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، الأمر الذي من شأنه أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.

معلومات عن صلاح مجاهد «تفاهة»

ظهر صلاح مجاهد في فيلم «بلية ودماغة العالية» الذي خاض بطولته النجم الكوميدي محمد هنيدي بشخصية «تفاهة» أحد أطفال الشوارع الذي عطف عليه محمد هنيدي وأوقعوه في العديد من المشكلات خلال أحداث الفيلم، والذي تم عرضه سنة 2000 أي منذ مايقرب من 20 عام.

شارك صلاح مجاهد بعد فيلم بلية ودماغه العالية في جزئي مسلسل "رجل في زمن العولمة" للفنان القدير صلاح السعدني وظهر خلال المسلسل بشخصية تدعى "هشام نجاتي_ وعرض المسلسل في عام 2002، وابعتد بعد ذلك عن الساحة الفنية ولم يقدم أي أعمال فنية أخرى.

فيلم بلية ودماغه العالية

تدور أحداث الفيلم حول عماد "بلية" الذي يعمل ميكانيكي في إحدى الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى "دنيا" كان قد قام بإصلاح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابا آخر ينافس بلية على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.

بلية ودماغه العالية من بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، سعيد صالح، هالة فخري، أحمد زاهر، ومحمد شرف، منير مكرم، نبوية السيد ومن إخراج تامر جلال وتأليف مدحت العدل.