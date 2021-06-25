أليو ديانج: متوسط ميدان النادي الأهلي.. كيف حول «الدبابة» منظور موسيماني الهجومي والدفاعي.. وأرقام خيالية للاعب الوسط مع القلعة الحمراء.. وعروض خارجية بالجملة

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يعتبر أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي اكثر اللاعبين مشاركة مع القلعة الحمراء في الوقت الحالي خاصة مع مجيء بيتسو موسيماني لصفوف القلعة الحمراء خلفا للسويسري رينيه فايلر.

مرحلة ماقبل موسيماني

اعتمد رينيه فايلر علي أليو ديانج في مركز الوسط المدافع فقط دون اللجوء للمساندة الهجومية علي الرغم من تسجيله هدفا مع القلعة الحمراء في اولى مبارياته بدوري أبطال إفريقيا ضمن الادوار التمهيدية.

مجيء موسيماني للنادي الأهلي

مع بداية مجيء بيتسو موسيماني كمديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، تغيير شكل وطريقة لعب أليو ديانج مع المارد الأحمر ، خاصة بداية من لقاء الوداد المغربي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي حقق فيها الفريق الفوز بثنائية دون رد.

توهج أليو ديانج

أصبح أليو ديانج لاعب النادي الأهلي لاعب لايمكن الإستغناء عنه في صفوف المارد الأحمر بسبب قوة اللاعب الدفاعية والمساندة الهجومية المتميزة والتي كان اخرها المساهمة في هدف الفريق أمام الترجي التونسي حيث صنع اللاعب فرصة الهدف للمهاجم محمد شريف.

أرقام خيالية للاعب المالي مع الأهلي

‏أكثر من استخلص الكرة في الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

أليو ديانج 123

بدر بانون 122

ياسر إبراهيم 107

عمرو السولية 93

أيمن أشرف 60

محمد هاني 57

أكثر من استخلص الكرة في الأهلي بالدوري

أليو ديانج 219

بدر بانون 161

أيمن أشرف 160

حمدي فتحي 153

عمرو السولية 141

الاعتماد الاساسي علي ديانج والعروض الخارجية

أصبح تواجد أليو ديانج في تشكيلة النادي الأهلي معتاد ولا يوجد به أي شك حتى أصبح المالي أكثر لاعبي الفريق مشاركة، وتهاتفت عليه العروض الخارجية كان أخرها عرض ألماني وتم رفضه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي

حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف