رئيس الأسقفية يفتتح مركز صِلة الثقافى بالكنيسة الأسقفية بالمعادى

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية مركز صلة الثقافى بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادى إذ بدأ نشاط المركز بحفل عزف على العود من فرقة مايكل أنسى الموسيقية مشروع "حالة عود" من خلال تقديم ثمانى مؤلفات يحكوا مزيج من المشاعر الإنسانية.





وأعرب المطران سامى عن سعادته بدعوة الكنيسة الأسقفية بالمعادى له لحضور هذا الحفل الموسيقى قائلا: إن مركز صِلة يعمل على تكوين صلات حقيقية بين مختلف أطياف المجتمع ووسيلة لتقريب وجهات النظر من خلال الفن كداعم لخلق نسيج من المحبة والتسامح والقبول لإننا وإن كنا مختلفين فإننا فى النهاية بشر نسعى للتفاهم والتعاون.

فيما رحب القس أسامة فتحى راعى كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادى بكل حاضرى حفل افتتاح مركز صِلة وبفريق حالة عود الذى يضم كلًا من مايكل أنسى وفادى عزت وعماد سيدهم وفراس نوح

وأوضح القس أسامة: "جاءت فكرة إنشاء مركز صِلة داخل الكنيسة الأسقفية بالمعادى إيمانًا من الكنيسة بضرورة خلق صلات وجسور بين كافة أطياف المجتمع ونشر السلام والمحبة وقبول الآخر من كل جنس ولون وعرق".