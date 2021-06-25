صور.. إيبارشية البحر الأحمر: العقل الذى يدير مصر مدرك وناضج

جدة - نرمين السيد - استقبل القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة بإيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، وفد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عقب صلاة الجمعة، بحضور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وعدد من أئمة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، والنائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب بالمحافظة.





ورحب القمص مينا عزيز، بوفد اللجنة الدينية، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التى تؤكد على الوحدة الوطنية والتلاحم والترابط بين نسيج وشركاء الوطن.

ووجه عزيز، الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قائلا: "سعداء بالعقل الذى يدير مصر، مدرك وناضج، ونشكر اللجنة الدينية بمجلس النواب على هذه الزيارة التى نسعد بها، ونحن سعداء بأن محافظتنا البحر الأحمر، تتميز بأنها قلب واحد، وجسد ونسيج واحد، والأزهر والكنيسة فى المحافظة يعملان بشكل مشترك فى كثير من الأمور وهناك تواصل دائم، كما أن البحر الأحمر هى المحافظة الثالثة التى يباشر فيها بيت العائلة".

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ورئيس وفد اللجنة، إن مصر فيها وحدة وطنية وترابط قوى بين شركاء الوطن.

وتابع: "أتينا لنؤكد على المودة والمحبة، وأننا نسيج واحد، لا يمكن أن يأتى حاقد أو حاسد يفرق بيننا على الإطلاق".

وأشار العبد، إلى أن اللجنة الدينية شهدت لأول مرة تولى نائبة مسيحية وكالة اللجنة خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وهى النائبة السابقة أمانى عزيز، وفى الفصل التشريعى الثانى، يتولى النائب المسيحى منصف نجيب سليمان، منصب وكيل اللجنة أيضا، وهناك النائب عماد خليل، عضو فى اللجنة أيضا".

وتابع أسامة العبد: كل همنا مع بعضنا أن نطفئ أى فتنة، ونعضد جهد الدولة، ربنا يديم المودة والمحبة، وستظل مصر دائما مترابطة وذات نسيج واحد.

ترأس وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، ويشارك فى الزيارة، النواب: الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة، وعبير نصار، ودعاء محمد سليمان، عضوى اللجنة، بالإضافة إلى هويدا صالح خليل أمين اللجنة، وعبد الحليم إبراهيم، مساعد أمين اللجنة.