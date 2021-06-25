استحقاق دستورى.. ننشر تفاصيل مشروع «فصل أعضاء الإخوان من الجهاز الإدارى»

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أبرز النقاط التى جاءت فى تقرير اللجنة حول القانون:

جاء مشروع القانون المعروض -كاستحقاق دستورى- للحفاظ على الأمن القومى المصرى ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقا مع المادة "237" من الدستور والتى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

- أوردت المادة "1" المستبدلة بالفقرة الأولى حصر الجهات التى يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل.



- "كما تم استحداث بند جديد بالمادة "1" برقم "هـ" جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وهى حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانونى السليم.

- أجازت المادة "2" المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإدارى فى ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.



- تضمنت استبدال المادة "3" فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل فى الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة "10/ بند عاشرا" المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى، والمادة "49" التى تنص على سلطة المحكمة فى وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل.

كما تم استبدال الفقرة الثانية بحيث يكون للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك فى ضوء الأسباب التى ترى المحكة أن المصلحة العامة تقتضيها بدون تحديد الفئة الوظيفية التى يشغلها الموظف أو العامل دون قيد على سلطة المحكمة.

- مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستورى- متسقا مع أحكامه التى تضع على الدولة التزاما بالحفاظ على الأمن القومى المصرى ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، إذ أن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.



- كما أنه جاء متسقا مع أحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتى ترتب وبقوة القانون على نشر قرار الإدراج فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

- المشروع يتضمن أحقية الموظف أو العامل الصادر بشأنه قرار بالفصل فى اللجوء إلى القضاء.



- اللجنة أرسلت خطابات أخذ رأى كل من مجلس الدفاع الوطنى، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للشرطة، طبقاً لأحكام المواد "185، 203، 207" من الدستور.