إلهام شاهين فى ندوة تكريمها من مهرجان أسوان الدولي: أنا مبعرفش أمثل

قال الناقد كمال رمزي إن إلهام شاهين قطعت مشوارًا صعبًا خلال حياتها الفنية، وتستطيع تجسيد أكثر من إحساس في مشهد واحد خاصة في فيلم يا دنيا غرامي الذي يحتوي على مشهدين يدرسان في كليات الفنون.

وأضاف أن إلهام شاهين دائمًا ما تعمل على أدوارها وتشتغل عليها وهذا ما ظهر في آخر أفلامها "حظر تجول" .

وقالت النجمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها من مهرجان أسوان السينمائي الدولي، شهادة الأستاذ الكبير كمال رمزي أقوى من أي تكريم وكنت هعيط من كلامه.

وأضافت إلهام شاهين إنها في فيلم الهلفوت كان الهدف منه صناعة نجمة اسمها إلهام شاهين، وكنا نجري جلسات عمل عديدة من أجل الوقوف على التفاصيل وهذه كانت عاداتنا في كل أعمالنا.

وقالت إلهام شاهين إنها في مسلسل سامحوني مكنش قصدي في أحد المشاهد فقدت الوعي بسبب الانهيار العصبي بعد أداء أحد المشاهد.

وأكدت إلهام شاهين: أنا مبعرفش أمثل، لازم أصدق المشهد قبل تجسيده ولا أستطيع استخدام تكنيك معين للتمثيل.

وقال الناقد كمال رمزي إن مدرسة إلهام شاهين في التمثيل هي نفس مدرسة النجم الراحل أحمد زكي، وهي المدرسة العفوية.