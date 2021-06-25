ميسي في انتظار تحقيق رقم قياسي جديد

الأكثر مشاركة مع منتخب الأرجنتين

بعدما يقوم ميسي بالمشاركة أساسيا أمام منتخب بوليفيا في بطولة كوبا أميركا، يعتبر بذلك هو اللاعب الأكثر مشاركة مع منتخب الأرجنتين، حيث يكون قد شارك ليو ميسي مع المنتخب الألبيسيلستي في ١٤٨ مباراة، متخطيا بذلك ماسكيرانو الذي شارك في ١٤٧ مباراة أساسيا.

ترتيب منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا

يتصدر منتخب الارجنتين جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط، وذلك بعدما حقق الفوز في لقائين، وتعادل في لقاء واحد، بينما يأتي في وصافة المجموعة منتخب تشيلي، برصيد ٥ نقاط، حيث استطاع منتخب تشيلي تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مبارتيين، و يحتل المركز الثالث منخب باراجواي برصيد ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة، ويتزيل جدول ترتيب المحموعة الأولى منتخب بوليفيا والذي لم يستطع تجميع أي نقاط في بطولة كوبا أمريكا. يذكر أن ليو ميس قائد الفريق الكتالوني ومنتخب الأرجنتين، احتفل أمس الخميس، بعيد ميلاده ال ٣٤، حيث ولد النجم الأرجنتيني في مدينة روساريو الأرجنتينية، في يوم ٢٤ يونيو عام ١٩٨٧، وبدأت مسيرة ميسي الكروية مع الفريق الأرجنتيني جراندولي، حيث كان في الخامسة من عمره، ثم انتقل عام ١٩٩٥ إلى فريق نيولز أولد.

العقبة التي واجهة ميسي في صغره

صدم أسرة ليو ميسي، عندما بلغ اللاعب الحادي عشر من عمره، حيث اكتشفوا أن ميسي يعاني من نقص في الهرمونات، ومع ذلك لم تؤثر تلك الظروف على مسيرة الأسطورة الأرجنتينيه ليو ميسي، حيث استطاع استكمال مشواره الكروى، وانتقل إلى فريق برشلونة الإسباني وهو في الثالث عشر من عمره، لتبدأ رحلة النجاح في عالم كرة القدم. يستعرض معكم موقع دوت الخليج الأرقام التي حققها ميسي في مسيرته الكروية:

يعد ميسي هو اللاعب الأكثر مشاركة مع فريق برشلونة، بالإضافة إلى كونه الهداف التارخي للفريق الكتالوني، وأكثر من حصل على بطولات مع برشلونة، كما أنه أكثر لاعب حقق انتصارات مع الفريق الكتالوني. توج ليو ميسي بالكرة الذهبية ٦ مرات، ليكون بذلك أكثر من حقق الكرة الذهبية، وهو أكثر لاعب فاز بالحذاء الذهبي، حيث حقق الحذاء الذهبي ٦ مرات، كما اللاعب الوحيد الذي سجل في عام واحد ٩١ هدف.