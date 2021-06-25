طلب رسمى لتسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فى موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - تقدم تحالف شركتى أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" بطلب رسمى للتسجيل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للحصول على اللقب القياسى "أكبر محطة معالجة مياه فى العالم"، وذلك تحت شعار الجمهورية الجديدة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى.





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