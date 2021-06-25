صور.. التعليم العالى: نتعاون مع الشركات العالمية لدعم البحث والإبداع

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أمس الخميس، بوفد من شركة "دى إم جى مورى" الألمانية DMG MORI الرائدة فى تصنيع ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى، بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة؛ لبحث أوجه التعاون فى مجال تطوير التعليم الفنى، وكافة مجالات التنمية المختلفة.





وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالتعاون المثمر والبناء مع الشركة باعتبارها إحدى الشركات الألمانية المهمة فى مجال تصنيع ماكينات التصنيع والتشغيل فى العالم، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها المساهمة فى تطوير مجال التعليم الفنى فى جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية لنقل المعرفة ودعم البحث والتطوير والإبداع والتصنيع الرقمى للتطبيقات والمنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التى تهدف إلى تحفيز الشركات الرائدة لإقامة العديد من الجامعات التكنولوجية وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفنى والإلكترونيات المتقدمة والتحول الرقمى، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى اتجاه الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها نحو التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا بدلا من الوسائل التقليدية.

ومن جهته، أعرب وفد شركة "دى إم جى مورى" الألمانية العالمية عن سعادتهم البالغة بالتعاون المصرى الألمانى، مشيرين إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو المنافسة الصناعية والتقدم التكنولوجى.

وتناول اللقاء مناقشة وضع التعليم التكنولوجى الحالى فى الجامعات التقنية، والتأكيد على أهمية تعلم كيفية تشغيل وبرمجة ماكينات التشغيل على أحدث النظم التكنولوجية.

واتفق الطرفان على التعاون فى المستقبل القريب لبحث كيفية دمج مناهج برمجة وتشغيل ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمى بمفهومها المتطور الحديث، ودمج مفاهيم التحول الصناعى والرقمنة فى المناهج الحالية للجامعات التكنولوجية لتأهيل كوادر من الفنيين والمهندسين لتطوير التصنيع فى مصر.

حضر اللقاء يان مولينهوف، مدير عام أكاديميات التدريب فى شركة شركة "دى إم جى مورى" ومحمود على، المدير العام لشركة شركة "دى إم جى مورى" بإفريقيا.