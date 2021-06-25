فيديوجراف.. مصر تسترد آثار الفراعنة بعد سرقتها لسنوات

جدة - نرمين السيد - وتعود القطع المستردة لعصور ما قبل التاريخ والدولة المصرية الوسطى، ومن أبرزها، تمثال الملك أمنحتب الثالث منقوش عليه بالذهب، وتمثال الروح المصرية مكتوب عليه بالهيلوغرافى، وتمثال الإله حورس.
كما تضمنت القطع مجموعة من التماثيل الجنائزية، وتمثال الإلهة باستت، وتمثال الإله بتاح سوكر، إضافة إلى أوانى وقطع من الفخار.
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