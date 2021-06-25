تقرير إنجليزي: ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح بالأولمبياد بسبب يورو 2020

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أنه من غير المرجح أن يشارك نجم ليفربول محمد صلاح مع منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية هذا العام فى طوكيو، حيث يتوقع ناديه أن يكون اللاعب جزءًا من المجموعة التى تستعد للموسم الجديد فى هذا الوقت.

وينتظر شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الموقف النهائي لمحمد صلاح قبل الإعلان عن الثلاثى الكبار المشارك فى الأولمبياد فوق السن، الذى سيكون نجم الريدز على رأسهم حال التوصل لاتفاق مع ليفربول.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، اليوم الجمعة، أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق يعتقد أن اللاعبين غير المشاركين فى بطولة يورو 2020 أو كوبا أمريكا يجب أن يكونوا متاحين للفترة التحضيرية للموسم الجديد فى 12 يوليو، ورفض النادى بالفعل طلب فرنسا بالسماح للوافد الجديد إبراهيما كوناتي باللعب فى دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يغيب صلاح عن ليفربول في منتصف الموسم بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية برفقة فريقه ولا يرغب الريدز في خسارته أيضًا مطلع الموسم، حيث من المرجح أن يخسر ليفربول أيضًا ساديو ماني ونابي كيتا طوال مدة البطولة القارية الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الرسمي لم يتضح بعد بشأن مشاركة صلاح في دورة الألعاب الأولمبية، لكن موقف كلوب وليفربول واضح بشأن صلاح وهو لا يريد خسارته أثناء الأولمبياد وكذلك أثناء كأس الأمم الإفريقية.

وفي الوقت الذي ليس أمام ليفربول خيار سوى قبول مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية، فبإمكانهم عدم الموافقة على مشاركته في الأولمبياد، لأنها ليست مسابقة ينظمها الفيفا.