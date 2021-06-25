الصحة تعلن شروط وقواعد القبول بمدارس التمريض للعام الدراسى 2021 / 2022

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2021 – 2022، وتضمنت الشروط بحسب منشور للوزارة، الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، حرصا على مبدأ التوطين، وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان بحسب منشورها ضرورة ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا، ويجوز بقرار من وزيرة الصحة النزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

وطالبت بضرورة الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا، ثم اجتاز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحانا في الإملاء باللغة العربية.

وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 – 30 طالبا، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

وتحتوى القواعد كذلك، على التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر، وألا تكون الطالبة متزوجة.

ويشمل اختبار القدرات ما يلي سواءً تحريريا أو شفهياً خلال كشف الهيئة (اختيار لغة إنجليزية – اختبار لغة عربية – القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي)، وكذلك كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في الحديث – سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة – الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله – المظهر العام – سلامة النطق – التناسق بين الطول والوزن).

كما يتم الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة (كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة)، والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين، بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة، يتم أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة.

وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة، إقرار على ولي الأمر بأن الطالب لا يعتبر مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وتعهد على الطالب وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة، ويتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط موافقة الجهتين المنقول منها وإليها.