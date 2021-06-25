أخر تطورات عقار الإسكندرية المنهار: إنقاذ 4 أشخاص والبحث عن 2 آخرين

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في إنقاذ 4 أشخاص من تحت أنقاض العقار المنهار في العطارين، وجارى البحث عن اثنين آخرين ما زالا تحت الأنقاض وفقا لشهود عيان وأقارب قاطنى العقار المنهار المكون من 4 أدوار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وتوجهت قوة من قسم شرطة العطارين، وقوات الدفاع المدني والإنقاذ، ومسئولى حي وسط وسيارات الإسعاف لمكان الانهيار، وسط محاولات للبحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين، بورود بلاغ بانهيار عقار مأهول بالسكان بشارع الأحرار نطاق دائرة القسم ووجود مصابين وسكان تحت الانقاض.

توجهت على الفور قوات الإنقاذ والحماية المدنية وقوة من القسم والمسئولين في محاولة لانتشال السكان وإسعاف المصابين.