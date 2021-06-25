لجنة الجبلاية ترشح 4 فرق مصرية للمشاركة في بطولات أفريقيا.. اعرف التفاصيل

استقرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، على ترشيح أندية الأهلى والزمالك والمصرى وسموحة للمشاركة فى النسخة الجديدة من بطولات أفريقيا، فى حالة عدم موافقة الكاف على مد مهلة تحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات.

ويجهز اتحاد الكرة خطابا لإرساله للكاف لمد مهلة تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا بالموسم الجديد، لتنتهى يوم 30 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيو الجارى كما حدث مع ليبيا والمغرب.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أنه فى حالة رفض الكاف مد المهلة سيتم تطبيق اللائحة التى تنص على أنه فى حالة طلب الكاف تحديد الفريق المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا قبل انتهاء الموسم، يتم ترشيح الفرق الأربعة الأولى فى جدول الدورى وقت الاختيار، وفى حالة عدم تساوى الفرق فى عدد المباريات، يتم تطبيق الجدارة الرياضية من خلال المعادلة التالية "عدد النقاط التى حصدها كل فريق مقسوما على عدد المباريات التى لعبها".

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة تأكيدات من جانب وزارة الشباب والرياضة بقرب الانتهاء من مراجعة لائحة النظام الأساسي للجبلاية على أن يتم نشرها في جريدة الوقائع الرسمية خلال الأيام المقبلة.

وأكدت وزارة الرياضة، إقامة انتخابات اتحاد الكرة الجديدة في موعدها عقب الدورة الأولمبية وعدم وجود نية للتأجيل.