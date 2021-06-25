/637282/١٥-يوليو--بدء-تقديم-ملفات-التقدم-لأولي-الثانوي-بمدارس-الشرقية

قررت مديرية التربية و التعليم في محافظة الشرقية فتح باب تلقي ملفات التقديم للصف الأول الثانوي العام ابتداء من يوم الخميس 15 يوليو إلي الاحد 15 اغسطس بحد ادني 238 درجة.

بدء تقديم ملفات التقدم لأولي الثانوي بمدارس الشرقية

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021.

قرر المحافظ، أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (238) درجة للحاصلين على نسبة 85% والثانوي العام خدمات (217) درجة للحاصلين علي نسبة 77.5% والثانوي الخاص (140) درجة للحاصلين علي نسبة 50 % مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحه للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم 1130 فصل دراسي.

كما اعتمد المحافظ شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسميه للغات بنوعيها للعام الدراسي 2021-2022 والتي جاءت طبقاً للمرفق .

يذكر أن أعداد الذين تقدموا لأداء إمتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 بلغ 115132 طالب وطالبه حضر منهم 114466 طالب وطالبه ونجح منهم 93689 طالب وطالبه أإعداد الطلبه المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 21443 طالب وطالبة.