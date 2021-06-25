/637283/التعليم--٣-امتحانات-تجريبية-لطلاب-الثانوية-العامة-من-المنازل-اليوم

واصل طلاب الثانوية العامة اليوم الجمعة، أداء الامتحان التجريبى لشهر يونيو الجارى، حيث أتاحت الوزارة على موقعها اليوم أسئلة امتحان مواد الجغرافيا للشعبة الأدبية والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والجبر والهندسة لطلاب شعبة علمى رياضة ليجيب عليها الطلاب من منازلهم.

٣ امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم وكان طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة قد أدوا الاثنين الماضي 21 يونيو الحالى امتحان مادتى الأحياء والاستاتيكا. أما الثلاثاء فقد ادوا الامتحان في مادة التاريخ للشعبة الأدبية داخل مقار اللجان، واستكمل الطلاب امتحاناتهم على التابلت من المنزل أمس الخميس، حيث أدى الطلاب امتحان الفلسفة والمنطق والكيمياء والفيزياء، ويؤدى الطلاب اليوم الجمعة 25 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والجغرافيا والجبر والهندسة الفراغية، والسبت 26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والتفاضل والتكامل والأحد 27 يونيو الديناميكا واللغة الأجنبية الثانية، والاثنين 28 يونيو اللغة العربية. وأوضحت الوزارة أن الامتحان التجريبى هدفه اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية وتعرف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم : ٣ امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة من المنازل اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.