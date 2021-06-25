/637284/أرقام-وإحصائيات-دور-المجموعات-في-بطولة-أمم-أوروبا-٢٠٢-أفضل-لاعب-ومنتخب-هداف-الدور-ومواعيد-مباريات-الدور--ال-١٦

قبل إنطلاق الدور السادس عشر من بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠، دعونا نتعرف على إحصائيات دور المجموعات من بطولة يورو في نسختها السادسة عشر، وأبرز الأرقام في الدور علي المستوى الفردي للاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة، وأرقام المنتخبات علي المستوي العام في البطولة، وعلى مستوى المجموعة، مواعيد مباريات الدور ال ١٦.

ويستعرض دوت الخليج أرقام دور المجموعات علي المستوي الفردي والجماعي قبل إنطلاق الدور السادس عشر.

أفضل لاعب

حصد الإيطالي جورجينيو لاعب الفريق اإنجليزي تشيلسي بطل دور أبطال اوروبا، مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2020، في دور المجموعات من البطولة، علي لقب أفضل لاعب في دور المجموعات، بعد تفوقة علي العديد من العناصر البارزه في البطولة.

تألق لاعب تشيلسي جورجينيو مع منتخب بلاده إيطاليا في دور المجموعات في الثلاث مباريات، ليساعد منتخب بلاده في الحفاظ على شباكة نظيفة في دور المجموعات، ويسجل 7 أهداف من خلال تألقة في منتصف الملعب، وقطع الكرات والتمريرات الحاسة في المباريات.

عدد التمريرات 230

التمريرات الناجحة 190

التمريرات الأمامية 60

الاعتراضات 7

التدخلات 5

هداف دور المجموعات

جاء علي رأس هدافي دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠، البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد ٥ أهداف، ليتصدر بهم هداف دور المجموعات والهداف التاريخي للبطولة برصيد ١٥ هدف، وكان من نصيب منتخب المجر هدفين من الخمس أهداف، ومنتخب ألمانيا هدف، ومنتخب فرنسا هدفين.

أفضل منتخب

حجز المنتخب الإيطالي مقعد في الدور السادس عشر من بطولة اليورو 2020نم بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، من أصل 3 مباريات، سجل ن خلالها 7 اهداف، وخرج من دور المجموعات من البطولة بشباك نظيفة بدون أهداف.

أقل منتخب أرقام

شارك المنتخب السويسري في بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠ ليقع في المجموعة الأولي بين منتخب إيطاليا وسويسرا وويلز، ليفشل في الثلاث مباريات ولا يستطيع تحقيق أي فوز أو تعادل، وتتلقى شباكه إجمالي ٨ أهداف في الثلاث مباريات ويفشل في هز شباك المنافسه إلا في مره واحده أمام سويسرا في لقاء الجولة الثالثة، وكان من نصيب إيطاليا ٣ أهداف ومن نصيب ويلز هدفين، ومن نصيب سويسرا ٣ أهداف.

مباريات ٢٦ / ٦

المنتخب الويلزي يواجه الدنماركي في تمام الساعة السادسة ، بينما يواجه المنتخب الإيطالي نظيره النمساوي في تمام التاسعة من مساء السبت.

مباريات ٢٧ / ٦

يواجه المنتخب الهولندي نظيره التشيكي في تمام الساعة السادسة ، بينما يلتقي منتخب بلجيكا مع المنتخب البرتغالي في تمام التاسعة.

مباريات ٢٨ / ٦

يواجه المنتخب الكرواتي نظيره المنتخب الإسباني في تمام الساعة السادسة ، ويلتقي المنتخب الفرنسي مع منتخب سويسرا في تمام التاسعة.

مباريات ٢٩ / ٦

يواجه المنتخب الألماني نظيره المنتخب الإنجليزي في تمام السادسة ، بينما يلتقي المنتخب السويدي مع نظيره الأوكراني في تمام التاسعة.