/637285/فرج-فتحي-النهضة-التي-تشهدها-مصر-في-جميع-المجالات-لم-يسبق-لها-مثيل

قال المستشار فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إنه لم يشاهد في حياته خلال خمسة عقود ماضية نهضة مصرية بأيادي مصرية وليس بأيادي اجنبية في جميع المجالات، ففي مجال الزراعة تمر مصر حاليا بنهضة في الزراعة الحديثة والانتاج الوفير الذي يكفي الدولة ويوجد به فائض وفير يتم تصديره للعالم في كافة المحاصيل مع انتهاء زمن السموم والمسرطنات.

نهضة صناعية كبرى

وأضاف فتحي فرج، خلال بيان له، في مجال الصناعة يوجد نهضة صناعية في المواد الغذائية غير مسبوقة ربما لايشعر بها كثير حاليا وانما يعلم بواطنها المتخصصين واصحاب المال والعاملين في ادارات البنوك العامة لان البنوك العامة كالاهلي والزراعي ومصر والقاهرة يحملون علي عاتقهم تكاليف نهضة مصر لتمويلهم هذه النهضة بقروض طويلة الاجل بفوائد ٥: ٨ ٪؜ ، لافتا إلي أنه هناك نهضة ايضا في البناء سواء في السكن الاقتصادي ومحدودي الدخل او السياحي لم يسبق لها مثيل لدرجة ان الدولة تقول للمواطن ان يختار الشقة التي يريدها ويدفع ثمنها خلال عشر سنوات بفائدة ٣٪؜.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن النهضة التي تشهدها مصر في الطرق لم يسبق لها او يخطط لها من قبل، حيث أن جميع محافظات مصر عندما تمر باحد الشوارع او الميادين وبعد اسبوع تمر بذات الميدان تجد كوبرى او توسعة للشارع الجميل، كما أن هناك نهضة تثلج لها الصدور وتريح النفوس وتعظم من قدر الانسان المصري الفقير والغني الجاهل والمثقف تكمن في الحقيقة في ازالة مدن عشوائية واحلال مكانها بمدن جديدة حديثة منظمة صحية لتكون فخر لمصر مع ملاحظة نقل جميع سكان العشوائيات الي شقق جديدة في مدن حديثة علي نفقة الدولة.

وأضاف فتحي فرج، أن تحديث ودعم وبناء المؤسسة العسكرية علي النحو الحالي، قبل أن يكون هدف وواجب إلا انه فخر لكل مصري وعن الجيش القوي، لافتا :" اريد أن أقول للذين يعتلون منابر الجهل والدعاية المغرضة ان الغرض الاساسي والاول من السلاح وبناء الجيوش هو الردع وهذا الاخير لاياتي الا من وجود الجيش القوي، واستخدام السلاح والجيش في الحرب لا يكون الا في حالة الاعتداء علي سيادة الدولة او مقدراتها او امنها او حدودها ولا ياتي كذلك الا بعد استنفاذ كافة السبل".

وأوضح فرج فتحي فرج، أن هناك مجموعة من الجهلة او المغرضين يطلون علينا من منابر الضلال ويتحدثون عن موضوع سد النهضة واستعجال القوات المسلحة في ضرب السد فإن هؤلاء لايثقون في أنفسهم كما انهم لا يثقون في الدولة المصرية او انهم مغرضون كالاخوان الارهابيين والخونة الذين يتمنون المصائب لمصر حتي يجدوا مكانا لهم في مجتمع اصبح مستنيرا مجتمع بات قاب قوسين ليكون في دولة عصرية حديثة.

وتابع: " نحن نواب الشعب المصري في مجلسي الشيوخ والنواب بنسبة ٩٩٪؜ نثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة وكافة مؤسسات الدولة المصرية في إدارة شؤون الدولة من كافة النواحي، وإن الذي قام ويقوم به هذا الرجل الذي يجلس ليلا يخطط ويصبح يعاين بنفسه ويعود مكتبه ليراجع مع قيادات مؤسسات الدولة كل في موقعه ويحاسب ويعاقب ويمدح كل حسب قدره لايظلم، إننه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قال يوما مصر قد الدنيا وحتبقي قد الدنيا ونقول له صدقت وفعلت وانت خير الصادقين".