/637286/انقاذ-4-والبحث-عن-2-انهيار-عقار-5-طوابق-بالإسكندرية

شهدت منطقة العطارين بالإسكندرية انهيار عقار مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق ، اليوم الجمعة، فيما أنقذت قوات الحماية 4 أشخاص من السكان، وجار البحث عن اثنين آخرين تحت الأنقاض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انهيار عقار الاسكندرية

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار "المحاريث والهندسة" بشارع الأحرار بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

انتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مأهول بالسكان، مكون من أرضي و4 طوابق، وانهيار أجزاء كبيرة منه.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ 4 أشخاص من السكان، وجارٍ البحث عن اثنين آخرين ما زالا تحت الأنقاض- وفقًا لشهود عيان وأقارب قاطني العقار.