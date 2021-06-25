صور - السبكى يلتقى رئيس مجلس إدارة صحة دبى لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربى (Arab Health) 2021، فى دورته ال 46، والذى أقيم فى مركز دبى التجارى العالمي، تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام"، بحضور عدد من رؤساء هيئات الصحة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 2300 من 64 دولة حول العالم، للقاء وتبادل الأفكار والابتكارات والمعارف حول كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية، وكذلك إقامة فعاليات تتيح عقد شراكات وصفقات جديدة تساعد الدول وخاصة فى المنطقة العربية على إيجاد غدٍ أفضل فى مجالات تطور الرعاية الصحية عالميًا.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، الدعوة إلى رئيس مجلس إدارة صحة دبى، لحضور الملتقى السنوى للهيئة العامة للرعاية الصحية والمزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ يوم 26 من نوفمبر المقبل، والمقرر به استعراض عامان من إنجازات الهيئة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين على أعلى مستوى من الجودة والتميز الإكلينيكى والخدمى، وكذا استعراض مشروعات التعاون التى تتم مع الجهات الصحية الأخرى شركاء النجاح فى إحداث المزيد من التطور بمجال الرعاية الصحية فى مصر، ومنها التعاون مستقبليًا مع هيئة الصحة بدبى.

وتطرق اللقاء إلى عدة محاور، أهمها تكوين مجموعة عمل استراتيجية مشتركة بين الهيئتين، مهمتها التنسيق الدائم فى كافة المجالات المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية المتميزة والسياحة العلاجية والتكنولوجيا الطبية والتعليم والتدريب الطبى المستمر وغيرها من مجالات التعاون الأخرى، وكذلك إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات بين الطرفين خلال الفترات المستقبلية القادمة الخاصة بالتعاون فى مجالات تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتطورة والذكاء الاصطناعى لتحليل البيانات والتنبؤ بالمؤشرات الصحية للأمراض والصحة الإلكترونية.

وخلال اللقاء، وجه الدكتور أحمد السبكي، الدعوة إلى رئيس مجلس إدارة صحة دبي، لحضور الملتقى السنوى للهيئة العامة للرعاية الصحية والمزمع انعقاده بمدينة شرم الشيخ يوم 26 من نوفمبر القادم، والمقرر به استعراض عامان من إنجازات الهيئة فى توفير الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين على أعلى مستوى من الجودة والتميز الإكلينيكى والخدمي، وكذا استعراض مشروعات التعاون التى تتم مع الجهات الصحية الأخرى شركاء النجاح فى إحداث المزيد من التطور بمجال الرعاية الصحية فى مصر، ومنها التعاون مستقبليًا مع هيئة الصحة بدبي.

وأشار السبكي، إلى أهمية التعاون فى المجال الصحى بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الصحة بدبي، فى إطار تعميق العلاقات القوية المشتركة بين البلدين مصر والإمارات العربية الشقيقة، مؤكدًا أن قطاع الرعاية الصحية من أهم القطاعات التى توليها الإمارات أقصى درجات الاهتمام، وتميز المنظومة الصحية الإماراتية بكل ما تضمه من أطقم طبية وتمريضية وإدارية، وتفانيها فى خدمة المجتمع بكل مكوناته، فضلًا عن أن دبى مركزًا عالميًا للسياحة العلاجية، بما يدعم جهود هيئة الرعاية الصحية فى الوصول إلى مركز مرموق عالميًا وجعلها عملاق جديد فى مجال الرعاية الصحية بمصر والمنطقة العربية خلال الخمس سنوات القادمة.

كما أهدى الدكتور أحمد السبكى درع الهيئة العامة للرعاية الصحية لرئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبى تقديرًا لجهوده فى الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية فى المنطقة العربية، موجهًا الشكر إليه على ترحيبه بالتعاون والتشارك مع الهيئة خلال الفترات المستقبلية القادمة لإحداث المزيد من التطور والتقدم فى مجال الرعاية الصحية بمصر، كعادة دولة الإمارات العربية الشقيقة، وتحقيق الطموحات الهادفة إلى إنشاء شبكة رعاية صحية حديثة ومتطورة ومؤهلة لتلبية كافة احتياجات المجتمع الطبية خلال الأعوام القادمة وما بعدها، بما يسهم فى نمو القطاع الصحى بمصر وفقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه نسعى للاستفادة من أحدث التجارب العالمية الطبية الرائدة لتطبيقها فى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى الشراكة والتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية ذات المكانة الدولية المتميزة، لضمان توفير أرقى مستويات الخدمة الطبية وفق أفضل المعايير العالمية للمصريين وكافة المتعاملين من الدول الأخرى، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

فيما أشاد رئيس مجلس إدارة صحة دبي، بخطوات الإصلاح الصحى فى مصر، والفكر الجديد الذى يرجع بفضله النهوض والتطور الهائل الذى تشهده المنظومة الصحية فى مصر حاليًا فى إدارة وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمتعاملين من خلال إنشاء هيئة عامة للرعاية الصحية فى مصر، ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، مؤكدًا ما أحدثته الهيئة من قفزات كبرى فى توفير الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين بأحدث معايير الجودة العالمية والذى سيؤدى إلى تطور أكبر فى الخدمات والرعاية الصحية المتميزة بمصر والمنطقة العربية ككل، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء وتطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك فى مجال تشارك الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية بين الهيئتين.

حضر اللقاء الوفد المرافق لرئيس هيئة الرعاية الصحية، والذى يضم كلًا من الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، واللواء هشام شندى مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسى مدير إدارة المشروعات الهندسية، إضافة إلى عدد من قيادات هيئة الصحة بدبي، يضم كلًا من المدير التنفيذى ورئيس قطاع الاستثمار والشراكات الدولية ورئيس قطاع المعايير والضمان بهيئة الصحة فى دبي.

جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر الصحة العربى (آراب هيلث)، من أبرز الأحداث المتخصصة فى مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية على مستوى العالم، حيث يضم أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية والمبادرات والبرامج المختلفة، التى تطرحها أكبر الشركات العالمية المتخصصة وأبرز المؤسسات الصحية، ومشغلو كبرى المستشفيات والعيادات المتخصصة، فى المنطقة والعالم، كما يمثل الحدث فرصة نموذجية لعرض أحدث التقنيات فى مجالات التشخيص والعلاج، مع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة وتحليل البيانات، بما يحدث طفرات هائلة فى مجال تقديم الرعاية الصحية.