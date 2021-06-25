وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصينى ملف سد النهضة وتصنيع لقاح كورونا المشترك

جدة - نرمين السيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يى، وتم تناول أوجه العلاقات الثنائية والدفع قُدمًا بجميع مجالات التعاون، اتساقًا مع الفرص والامكانات المتاحة بالبلدين.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم التطرق كذلك إلى التنسيق القائم بين البلدين بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وسبل الحد من تداعياتها، بما فى ذلك التعاون القائم حاليًا بين الجانبين للتصنيع المشترك للقاح فى مصر. كما تم التطرق كذلك إلى التحضير لزيارة وزير خارجية الصين المُقبلة إلى القاهرة. من جانب آخر، أوضح حافظ أن الاتصال تناول أيضًا الحديث بشكل مطول ومُعمق حول ملف سد النهضة الإثيوبى من جميع جوانبه وأبعاده.

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