البابا تواضروس يستقبل وفد الكنيسة السريانية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - زار الأب الربان فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس فى القاهرة، برفقة رئيس المجلس الملى للكنيسة إلياس شهرستان، والمحامى سيفين ملاك، اليوم، إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالأنبا رويس فى القاهرة.





استمع قداسته إلى شرح عن الشؤون المشتركة والخدمات المتبادلة بين الكنيستين الشقيقتين السريانية الأرثوذكسية والقبطية الأرثوذكسية، وتمنى لهم النجاح والنمو والتطور فى كافة مجالات الخدمة.

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