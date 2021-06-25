جماهير النادي الأهلي تفاجئ اللاعبين قبل مباراة الترجي...تفاصيل

/637289/جماهير-النادي-الأهلي-تفاجئ-اللاعبين-قبل-مباراة-الترجيتفاصيل

شنت جماهير النادي الأهلى، حملة لتدعيم الفريق أمام الترجي التونسي، في مباراة إياب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

رسائل جماهير النادي الأهلي للاعبين

ويستعرض دوت الخليج حمل جماهير النادي الأهلي العديد من اللافتات، والتي تحمل رسائل تدعم من خلالها الفريق الأحمر. فجاءت اللافتة الأولى من داخل ملعب التتش بالجزيرة وكتب عليها "العاشرة يا أهلي"، وتأتي تلك الرسالة لتشجيع اللاعبين، من أجل القتال على البطولة العاشرة للمارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب على لافتة أخرى"١٨٠ دقيقة تفصلنا عن التتويج قاتلوا"، وتشير تلك الرسالة إلى ضرورة القتال من أجل حسم بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١، حيث يفصل الأهلي عن التتويج بالبطولة مبارتيين فقط، احداهما أمام فريق الارجي بالقاهرة في دور إياب نصف النهائي من البطولة، والأخرى إذا تخطى المارد الأحمر فريق الترجي، فإنه بذلك سيتأهل إلى نهائي البطولة، ويواجه الفائز من فريق الوداد المغربي وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. بالإضافة إلى حمل بعض جماهير النادي الأهلي إلى لافتتين أمام بعض، مكتوب علي الأولى"العاشرة يا أهلي" والثانية"بيدكم كتابة التاريخ" وتلك إشاراة إلى حس اللاعبين إلى القتال من أجل الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليكون بذلك النادي الأهلي هو من حصل على البطولة مرتيين متتالبين، ويحافظ على كونه أكثر فريق حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جماهير الترجي تغضب النادي الأهلي

الجدير بالذكر أن جماهير فريق الترجي التونسي قامت بحمل رسائل لتشجيع لاعبين فريقم من أجل تحقيق الفوز أمام الأهلي، والصعود إلى نهائي البطولة. وشملت بعض رسائل جماهير فريق الترجي التونسي على إساءة إلى النادي الأهلي، حيث كتب بعض مشجعين الترجي التونسي على لافتة"نحن أبطال إفريقيا والأهلي مجرد تلميذ"، وأغضبت تلك اللافتات جماهير الأهلي.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج التشكيل المتوقع للنادي الأهلي والترجي التونسي في مراراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي في خط الدفاع: أكرم توفيق- أيمن أشرف_ بدر بانون- علي معلول. في خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، عمرو السولية في الخط الأمامي: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، صلاح محسن، في خط الهجوم: محمد شريف. التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي أمام الأهلي في حراسة المرمى: معز بن شريفية. في خط الدفاع: إلياس الشتي - خليل شمام - عبد القادر بدران - سامح الدربالي. في خط الوسط الدفاعي: محمد علي بن رمضان - فوسيني كوليبالي. في خط الوسط الهجومي: حمدو الهوني - عبد الرؤوف بن غيث - ويليام توجوي. في خط الهجوم: خالد عبد الباسط