/637293/يروي-بطولات-سلاح-الطيران-المصري-التنسيقية-تشارك-في-العرض-الأول-لفيلم-سكاي-دراجون

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الفعالية التي أقيمت تحت عنوان: "طفلك أمل ومستقبل الوطن"، بدار القوات الجوية، برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وضم وفد التنسيقية الدكتورة شيماء عبدالإله المتحدث باسم التنسيقية، والنواب محمود بدر، وأميرة صابر، أعضاء مجلس النواب، والنواب سها سعيد، ومحمود القط، ومحمد عمارة، أعضاء مجلس الشيوخ، والزملاء نور الشيخ وعبير العريان ورامي عبد الباقي أعضاء التنسيقية.

وشملت الفعالية، العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة sky dragonالذي يروي جانبا من بطولات سلاح الطيران المصري. وهو أول فيلم مصري أنيميشن بأيادٍ مصرية ١٠٠% موجه للطفل.

وتدور قصة الفيلم، حول حدث فارق في الماضي ويرتبط بالحاضر وأحداثه تربطه بالمستقبل وهو جزء من سلسلة "دلتا ٩٩" كجزء أول، بحسب كاتبته مي ياقوت.

وأكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن التنسيقية، خلال كلمته بالفعالية، أن شهر يونيو يحمل دائما أخبارا سعيدة بداية، من ثوره ٣٠ يونيو التي توجت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، وصولا إلى الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشاد بدر بفكرة طرح الفيلم باللهجة المصرية، للحفاظ على هوية أطفالنا، والحفاظ على لغتنا، مؤكدا أنه لايليق بنا أن يتحدث أطفالنا لغة غير لغتنا، وأنه يتوجب أن نصدر لغتنا العامية وأن تكون هذه الخطوة بدايه لطرح العديد من هذه الأفلام.

وفي نهاية الفعالية، كرم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، المشاركين، وسلم درع الوزارة للدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث باسم التنسيقية.