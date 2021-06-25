إنفوجراف.. شروط التقديم ومميزات مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى شروط التقديم والقبول والمميزات التى سيحصل عليها الطالب:- وأوضحت الوزارة، أن مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تضم التخصصات: "تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت والتصوير وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية والماكياج والتنكر والأقنعة وتصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية وصناعة وتحريك الدمى والعرائس وصناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية وتكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية وإدارة خشبة مسرح وتكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية". ويحصل الطالب على مميزات منها فرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعى بعد التخرج، والتدريب العملى أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

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