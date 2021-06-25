صالون حنان يوسف يطلق حملة للدفاع عن تخصص الإعلام: حماية المهنة مسؤولية

جدة - نرمين السيد - أطلق صالون دكتورة حنان يوسف الثقافى، حملة عربية للدفاع عن تخصص الإعلام وحماية المهنة الإعلامية أمام ما يشهده الأداء الإعلامى العربى من تخبط وعدم التزام بالقيم المهنية المطلوبة، من أجل قيام الإعلام بالدور المأمول منه فى دعم مسيرة البناء والتطوير.





جاء ذلك خلال فعاليات الصالون الثقافى فى دورته التاسعة عشر والتى انعقدت أمس الكترونيا عبر منصة زووم التفاعلية تحت عنوان: "هل الإعلام مهنة لا مهنة له" بمشاركة نخبة من كبار رموز الفكر والفن والإعلام والثقافة من عدد من الدول العربية من بينها لبنان والعراق واليمن والسودان، إضافة إلى مصر، وأدارت اللقاء الدكتورة حنان يوسف مؤسس الصالون ورئيسة المنظمة العربية للحوار.

ناقش الحضور عدد من القضايا الشائكة فى موضوعات الإعلام ومنها دور الإعلام والمسؤولية الاجتماعية وتعريف من هو الإعلامى، كذلك دور الإعلام فى تكوين رأى عام مستنير، ومعايير ومقاييس الضبط والممارسة الإعلامية أمام الفوضى الهائلة التى تسود ممارسة العمل الإعلامى الذى يحتاج إلى تحديد التوصيف الدقيق له بعد أن انتشر استخدام لقب إعلامى فى المنطقة العربية بشكل منفلت مما يعرقل الإعلام العربى عن القيام بدوره التنويرى المنوط به.

وأكدت الدكتورة حنان يوسف، أن الصالون خرج بجملة من التوصيات المهمة، فى مقدمتها الدعوة إلى حماية تخصص مهنة الإعلام، بحيث لا يتم استغلالها بشكل سلبى من قبل الهواة وغير المتخصصين وتوفير الدعم القانونى للممارسة الإعلامية المثلى، إضافة إلى تجسير الفجوة بين الإعلاميين الممارسين والأكاديميين فى مجال الإعلام.

كما أكدت أن هناك نماذج إيجابية كثيرة فى المشهد الإعلامى يجب دعمها والإشادة بها بالتوازى مع القيام بتنقية المشهد الإعلامى من أى عشوائية وانفلات.

وأعلنت يوسف فى ختام الصالون، أن هذه التوصيات سوف ترفع لجامعة الدول العربية والمؤسسات الإعلامية المختلفة، الأكاديمية والمهنية من أجل تفعيلها للمساهمة فى تصحيح مسار الإعلام العربى ليستطيع القيام بدوره التنويرى والإصلاحى لخدمة قضايا البناء والتنمية والعبور للمستقبل.

شارك فى فعاليات الصالون نخبة من المفكرين العرب وفى مقدمتهم المستشار عدلى حسين والسفير مظفر الأمين والسفير يوسف الشرقاوى والدكتورة منى الحديدى والدكتور أحمد لطفى والدكتور على عواض والدكتور علاء رجب ود عبدالمالك الدنانى والدكتور عبد الكريم الوزان والدكتورة داليا عثمان والفنانة السينمائية وفاء عامر والصحفى صلاح غريبة والكاتب محمود العيسوى، بالإضافة إلى عدد كبير من طلاب وشباب الإعلاميين من كليات الإعلام.

واختتم الصالون فعالياته بأغنية "دارت الأيام" بصوت المطربة الشابة المبدعة ندى المنسى عضو الصالون الثقافى.

هذا وسوف يصدر الصالون قريبا مدونة حملة الدفاع عن تخصص الإعلام فى الدول العربية والتى سوف تنطلق تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولى الجهة الراعية للصالون منذ تأسيسه، كمنتدى ثقافى عربى يعمل على نشر أفكار ومبادرات التنوير والتجديد فى قضايا الإعلام والثقافة والتعليم والقوى الناعمة كأدوات للتقدم والتنمية.