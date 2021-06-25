انت الان تتابع تفاصيل خبر على وش جواز | عروض رنين للمفروشات 2021 من 10/6 حتي 10/6 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين للمفروشات 2021, واحدة من أقوي العروض الترويجية والخصومات المميزة، والتي يهتم فئه واسعة من عملاء “Raneen” في مصر، ولذلك يتناول “مصر فايف” أحد اهم العروض الموسمية، والفريدة من نوعها لشركة رنين، والتي أطلق عليها مهرجان “على وش جواز”، كما هي سارية من تاريخ 10/6 وحتي 7/10/2021, وجدير بالذكر أنه تتضمن مجلة رنين للمفروشات مختلف والأجهزة والأدوات المنزلية ومختلف متطلبات العرس.

مسابقة “Raneen” لعقود الزواج من 1/1 إلي 10/7/ 2021

أعلنت رنين عن مسابقة قوية مؤخراً، حيث يمكن لآي من الشباب حديثي الزواج الاشتراك بها، كما يكون التقديم فقط لمن هو تاريخ عقد زواجه مابين 1/1 وحتي 10/7/2021, وعليه فتطرح الشركة هدايا وقسائم ضخمه للفائزين لكي تعينهم على استكمال ما نقص من الجهاز، أيضاً تستطيع معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمسابقة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمؤسسة رنين، والذي هو مدرج أسفل هذا التقرير.

وتجدر الإشارة كذلك إلي أنه يتمكن عملاء الشركة من الاستفادة من عروض رنين للمفروشات 2021 المعلنه، من خلال آي فرع تابع لها في آي من المحافظات في مصر.

-كما يُمكن الطلب “أونلاين” ليصلك مندوب المبيعات إلي باب المنزل في اسرع وقت، الإمر الذي يساهم في تقليل نسب تفشي فيروس كورونا في مصر.

عروض رنين للمفروشات 2021

– يُمكنك التسجيل في المسابقة والاستفسار كذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة>> فقط إضغط هنا.

– كما يوجد رقم ساخن للاتصال والتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء، وذلك على الرقم الأتي: tel 16113.

– والآن نستعرض مجلة عروض رنين للمفروشات 2021، من خلال متابعة التالي:

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