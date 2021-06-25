/637292/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تنعي--والدة-النائب-حازم-عمر

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي وأحر المواساة للمهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب الشعب الجمهوري، لوفاة والدته، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

هذا وقام وفد من التنسيقية بالمشاركة في الفعالية التي أقيمت في المركز القومى للسينما بجامعه دمنهور بعنوان"طفلك أمل ومستقبل الوطن "وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ، حيث تم الترحيب بالضيوف وتلاوة القرآن الكريم والشعر ثم تم العرض الأول لفيلم الكرتون sky dragon بدار القوات الجوية.

كما تم إلقاء كلمة من المساهمين في إخراج هذا العمل وقام النائب محمود بدر ممثل عن التنسيقية بإلقاء كلمة تقدم فيها بالشكر على الدعوة لحضور هذه الفعالية.

وأشار النائب إلى أن شهر يونيو يحمل دائماً أخبار سعيدة بدايةً من ثورة ٣٠ يونيو التي توجت بتولي الرئيس السيسي وهو أيضًا بداية انطلاق الجمهورية الجديدة.

وأشاد بفكرة طرح فيلم الكرتون باللهجة المصرية للحفاظ على الهوية الخاصه بأطفالنا والحفاظ على لغتنا الثانية، مؤكدا أنه لايليق بنا أن يتحدث أطفالنا لغة غير لغتنا وأنه يتوجب أن نصدر لغتنا وأن تكون هذه الخطوة بدايه لطرح العديد من هذه الأفلام كما ألقى حفيد الكابتن طيار التى دارت أحداث الكرتون عن جده كلمة عبر فيها عن مدى سعادته لمثل هذا التوثيق و خاصة أنه موجه للاطفال.