/637296/أميرة-صابر-تتقدم-باقتراح-لإطلاق-أسم-إيفلين-بوريه-على-أحد-ميادين-الفيوم-الرئيسية

تقدمت النائبة أميرة صابر ،عضو مجلس النواب ،عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لتسمية احد الميادين الرئيسية بمدينة الفيوم ، باسم الراحلة ايفلين بوريه، لافتة إلي ان بوريه قدمت مثلاً عظيماً لما يمكن أن يصنعه الانسان الفنان المعطاء في محيطه.

واشارت الناىبة أميرة صابر ،فى طلب الاحاطة المقدم منها ، إلي أن أيفلين بوريه حولت الفيوم عامة،و قرية تونس خاصة لمقصد سياحي عالمي، موضحة امتداد أثرها للكثير من الأدباء و الفنانين و الأجيال التي اعتادت أرواحهم الجمال و قدروا الطبيعة.

ووجهت اميره صابر ،عضو مجلس النواب ،الشكرا لروح السيدة بوريه، و لكل فاعل في المجتمع المدني ، قادر علي إحداث أثر يدوم طويلاً.