/637297/لجنة-ثلاثية-للتحقيق-في-واقعة-تحرش-مدرس-في-مدرسة-تجريبية-بالقليوبية

أكد مدير مديرية التربية و التعليم في محافظة القليوبية ياسر محمود ، أن تمً تشكيل لجنة ثلاثية من المديرية لتحقيق في إدعاء ٣ أولياء أمور بتحرش مدرس بنجلة أخدهم أثناء أحدٍ الحصص في أحد المدارس التجريبية التابعة للمديرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تشكيل لجنة لتحقيق في واقعة تحرش مدرس في مدرسة تجريبية بالقليوبية وكان أحد أولياء الأمور قد تقدم ببلاغ يتهم فيه المدرس بتحرش بنجلته ، مع بعض الشهود حيث طالب بتطبيق نصوص القانون عليه. قامت الطالبات الثلاثة بالإدلاء باقوالهن في النقيب الذي تم فتحه بمعرفة رجال الشرطة ، حيث قررت النيابة ضبط المتهم واحضاره لمواجهته بأقوال الطالبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة ثلاثية للتحقيق في واقعة تحرش مدرس في مدرسة تجريبية بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.