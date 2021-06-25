غدا.. غلق جزئى بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال قطع عرضى بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم، للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة "هاى ماست"، بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم، وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة - الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائرى الأوسطى.





وأوضحت المحافظة، أن الأمر سيستلزم إجراء الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئى بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى اتجاه طريق الفيوم، لمدة يوم واحد، تبدأ من الساعة 12 صباح يوم السبت وحتى الساعة 5 صباحًا، دون تعطيل حركة المرور. ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات وإعادة الشىء إلى أصله فور انتهاء الأعمال بالتنسيق مع الجهة المنفذة. وأكدات محافظة الجيزة، أن الشركة المنفذة وضعت جميع وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

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