خطوة بخطوة معرفة مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة إليكترونياً

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محمد سياف - ابو ظبي - هنا خطوات استعلام مخالفات المرور 2021، حيث يحتوي هذا التقرير على طريقة معرفة مخالفات نيابة المرور، ورابط الاستعلام، وأنظمة السداد الإليكترونية، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها “مصر فايف” لمتابعية على مدار الساعة.

تابع مخالفات المرور 2021

يقع العديد من الأشخاص بصورة يومية في بعض الأخطاء المرورية التي تستوجب تسجيل مخالفة، ولذلك وجب في البداية على أكثر الأخطاء المرورية المرتكبة، والتي قد يجهلها البعض، ومنها:

القيادة عكس اتجاه السير.

التحدث في الجوال عند القيادة.

عدم ربط حزام الأمان.

عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

كذلك عدم تركيب المثلث العاكس.

الركن على الطريق دون إضاءة الأنوار.

تغيير خط السير بدون تصريح.

التهرب من الكارتة.

خطوات ورابط استعلام المخالفات المرورية 2021

أطلقت الحكومة المصرية العديد من الأنظمة الرقمية التي تستهدف تقديم العديد من الخدمات الحكومية، والتي من أهمها مخالفات المرور 2021, حيث قامت النيابة العامة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على إطلاق موقع إلكتروني يقدم خدمات المرور بصورة مجانية عبر الإنترنت، وعليه فيمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال إتباع الخطوات التالية:

– الدخول على الرابط الرسمي لبوابة النيابة العامة.

– إختيار خدمات مرور مصر.

– تظهر أيقونات، يجب كتابة البيانات اللازمة بها.

– ثم الضغط على خيار استعلام مخالفات المرور.

أنظمة السداد عبر الإنترنت

هناك أيضاً العديد من الأنظمة الرقمية المستحدثة، والتي من شأنها تساعدك على دفع مختلف الرسوم والغرامات من خلالها، ومن أمثلة تلك الأنظمة:

– نظام الدفع مصاري.

– السداد من خلال فوري.

– من خلال البريد المصري.

– أمان.

– تحميل تطبيق مخالفاتي.

خدمات موقع النيابة العامة

لا تتوقف خدمات نيابة المرور على خدمة الاستعلام على مخالفات المرور 2021 فقط، بل هناك العديد من الخدمات المرورية الهامة والتي بإمكانك اتمامها كذلك من خلال الموقع، والتي تتمثل في الأتي: