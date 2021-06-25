/637298/النائب-أشرف-رشاد-يطالب-الصحة-بإنشاء-مستشفي-لعلاج-الإدمان-بقنا

تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بطلب إلي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن الموافقة علي إنشاء مستشفي نفسي وعصبي وعلاج الإدمان بمحافظة قنا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل طلب النائب اشرف رشاد بإنشاء مستشفي لعلاج الإدمان بقنا

وأشار "رشاد" في الطلب المقدم، إلى أن هذه المشكلة يعاني منها أهالي محافظة قنا، وخصوصًا مع ارتفاع التكاليف الفلكية للمراكز الخاصة، وهو ما يضع عبئًا على أهالي المحافظة.

كما طالب "رشاد" بإضافة 10 حضانات تنفس صناعي بمستشفي قنا العام، وخاصةً مع وجود نقص في حضانات التنفس الصناعي.

وثمن زعيم الأغلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات التي تخطوها الدولة لتحسين منظومة الصحة بالشكل الذي يضاهي الدول المتقدمة، لافتًا إلى المنظومة تشهد طفرة غير مسبوقة، وتتماشى مع تطلعات المصريين.