/637298/النائب-أشرف-رشاد-يطالب-الصحة-بإنشاء-مستشفي-لعلاج-الإدمان-بقنا
تقدم النائب أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بطلب إلي الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن الموافقة علي إنشاء مستشفي نفسي وعصبي وعلاج الإدمان بمحافظة قنا.
دوت الخليج يرصد تفاصيل طلب النائب اشرف رشاد بإنشاء مستشفي لعلاج الإدمان بقنا
وأشار "رشاد" في الطلب المقدم، إلى أن هذه المشكلة يعاني منها أهالي محافظة قنا، وخصوصًا مع ارتفاع التكاليف الفلكية للمراكز الخاصة، وهو ما يضع عبئًا على أهالي المحافظة.
كما طالب "رشاد" بإضافة 10 حضانات تنفس صناعي بمستشفي قنا العام، وخاصةً مع وجود نقص في حضانات التنفس الصناعي.
وثمن زعيم الأغلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والخطوات التي تخطوها الدولة لتحسين منظومة الصحة بالشكل الذي يضاهي الدول المتقدمة، لافتًا إلى المنظومة تشهد طفرة غير مسبوقة، وتتماشى مع تطلعات المصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب أشرف رشاد يطالب الصحة بإنشاء مستشفي لعلاج الإدمان بقنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.