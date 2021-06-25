/637299/نواب-التنسيقية-بلجنة-حقوق-الإنسان-يتفقدون-تطوير-المناطق-العشوائية-بمحافظة-الإسكندرية-صور

قام وفد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، بزيارة إلى مدينة الإسكندرية لتفقد مشروع "بشائر الخير" بالمحافظة. والتقي وفد اللجنة بالمحافظ اللواء محمد شريف في المنطقة العسكرية الشمالية، وذلك بحضور قائد المنطقة اللواء أركان حرب فهمي هيكل.

وواصل وفد التنسيقية متابعة نقل المواطنين من المناطق العشوائية التي كانوا يقطنون فيها، كما تضمنت الزيارة متابعة مبادرة حياة كريمة والوقوف على آخر مستجداتها . وتضمن وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان.

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