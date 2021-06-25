جدة - نرمين السيد - وثمن الفريق أسامة ربيع، بسحب بيان لهيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، دور الأطقم البحرية الحيوى للحفاظ على المكانة الرائدة لقناة السويس فى المجتمع الملاحى، موجهًا رسالة تحية وإعزاز إلى البحارة فى شتى بقاع العالم باعتبارهم ركيزة رئيسية فى استمرار حركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا.
وأعرب عن تقديره ودعمه لجميع المبادرات التى تتخذها المنظمة البحرية الدولية، للتضامن معهم والحفاظ على سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم فى ظل التحديات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قناة السويس يهنئ الأطقم البحرية بالهيئة بمناسبة اليوم العالمى للبحارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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