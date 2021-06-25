رئيس قناة السويس يهنئ الأطقم البحرية بالهيئة بمناسبة اليوم العالمى للبحارة

جدة - نرمين السيد - وثمن الفريق أسامة ربيع، بسحب بيان لهيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، دور الأطقم البحرية الحيوى للحفاظ على المكانة الرائدة لقناة السويس فى المجتمع الملاحى، موجهًا رسالة تحية وإعزاز إلى البحارة فى شتى بقاع العالم باعتبارهم ركيزة رئيسية فى استمرار حركة التجارة العالمية المنقولة بحرًا.

وأعرب عن تقديره ودعمه لجميع المبادرات التى تتخذها المنظمة البحرية الدولية، للتضامن معهم والحفاظ على سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم فى ظل التحديات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا المستجد.