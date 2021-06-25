محافظ الإسكندرية يكلف بالتعامل الفورى مع عقار العطارين المنهار

جدة - نرمين السيد - كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من أربعة طوابق بمنطقة العطارين، وسط المدينة، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدنى والإسعاف.





كان مأمور قسم العطارين، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة العطارين، وسط الإسكندرية، ووجود ضحايا تحت الانقاض.

وانتقل نائب المحافظ، الدكتور أحمد جمال، والسكرتير العام بالمحافظة، وعبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة إلى مكان الحادث، للاطمئنان على الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع.

من جانبه، أوضح رئيس حى وسط، أن العقار كان مأهولاً بالسكان ومكونًا من أرضى و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدًا أنه تم نقل قاطنى العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.