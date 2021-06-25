صور - حى وسط إسكندرية يخصص مدرسة لإيواء متضررى عقار العطارين المنهار

جدة - نرمين السيد - وأضاف النقيدى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنكوب، فضلا عن فرض كردون أمنى وحواجز بمحيط العقار، لإعادة فتح الشارع أمام حركة المرور.
وأضاف رئيس الحى أن العقار مأهول بالسكان، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.
وتواصل قوات الحماية المدنية باستخدام المعدات والأوناش أعمال رفع أنقاض العقار المنهار حتى الآن بحثا عن شخصين مفقودين على الأقل تحت الأنقاض.
فيما نجحت قوات إدارة الحماية المدنية من إنقاذ 4 آخرين من قاطنى العقار، بينهم سيدة مصابة، عمرها 70 عاما، تم نقلها إلى مستشفى جمال حمادة لتلقى العلاج اللازم.
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