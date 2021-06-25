/637300/تعليم-القليوبية-حظر-جمع-التبرعات-أثناء-التحويلات-في-المدارس-الرسمية-للغات

شدد مدير مديرية التربية و التعليم في القليوبية، علي عدم قبول تبرعات ومشاركات مادية من أولياء الأمور أثناء فترة التحويلات في المدارس الرسمية للغات التي ستنطلق الشهر القادم.

دوت الخليج يرصد قرار حظر جمع التبرعات أثناء التحويلات في المدارس الرسمية للغات

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مع مسئولي التجريبات بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، بليغ عبد الرحمن مدير إدارة التجريبات بالمديرية.

تناول الاجتماع أهم المشكلات التي تعاني منها المدارس الرسمية للغات وسبل التغلب عليها وضرورة حلها في إطار السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للطلبة.

كما ناقش مع الحضور الكتاب الدورى (٤٠)بشأن التحويلات داخل الإدارة والمحافظة ،وأكد علي ضرورة متابعة مسئول المدارس التجريبية لحركة التحويلات داخل المدارس ،ومراعاة الكثافة داخل المدارس والاهتمام بتنسيق رياض الاطفال ومراعاة الكثافة داخل القاعات لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ علي صحة الاطفال.

وتناول الاجتماع أهم الاستعدادات والتجهيزات داخل المدارس الرسمية التي بها لجان الثانوية العامة ، مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حفاظا على سلامة الطلبة وسلامة العاملين بالمدرسة .

ووجه الجميع بضرورة حسن التعامل مع اولياء الامور وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي سلامة الجميع.