عاجل.. زلزال على بعد 1.096 كم شمال شرق العريش

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى بيان له، أن وقت حدوث الهزة 8.28 مساء بالتوقيت المحلى، بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المعهد، إلى أنه لم يرد له ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية أو وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.